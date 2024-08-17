Теперь туда можно войти по цифровому коду.

Теперь пользователи могут легко войти, используя пятизначный цифровой код, аналогично мобильному приложению. Это нововведение делает процесс входа проще и быстрее.

Чтобы использовать новый способ входа, клиентам необходимо сначала зайти в веб-версию через привычный способ. Затем, они могут установить уникальный пятизначный код для будущих входов. Однажды установленный, этот код будет работать во всех браузерах, где пользователь его активирует.

Кроме того, СберБанк предлагает дополнительную защиту через биометрические данные. Если ваше устройство поддерживает сканирование лица или отпечатков пальцев, вы можете добавить этот слой безопасности для еще более удобного и защищенного доступа.

Это обновление направлено на упрощение и ускорение доступа к банковским услугам для всех пользователей.



