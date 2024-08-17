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g1tarist
Бренд Tecno готовит свой первый планшет, который по плану должен быть недорогим
В сеть утекли характеристики и пресс-рендеры.

Компания Tecno вскоре представит свой первый планшет, который обещает быть доступным и функциональным. Новинка получит название MegaPad 10 и порадует пользователей 10-дюймовым экраном. Также ожидается выпуск модели MegaPad 11, но подробности о ней пока держатся в секрете.

MegaPad 10 будет оснащён экраном с разрешением 800x1280 пикселей, что обеспечит чёткое изображение. Устройство на базе процессора MediaTek Helio G80 будет работать под управлением последней версии ОС Android 14, что гарантирует быстродействие и доступ к последним приложениям. Планшет предложит пользователям 4 ГБ оперативной памяти и встроенную память на выбор: 128 или 256 ГБ, что достаточно для хранения большого количества данных.

Фотографии и видеозвонки будут высокого качества благодаря основной камере на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Подключение к интернету и другим устройствам обеспечат LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт позволит использовать планшет весь день без дополнительной подзарядки.

Планшет будет доступен в двух цветах: сером и золотистом, что делает его стильным аксессуаром. Ожидается, что анонс устройства состоится уже в ближайшие недели, а его стоимость будет приятно удивлять.

#планшет #tecno
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