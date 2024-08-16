Новый дизайн, улучшенный экран и бесплатное зарядное устройство.

Эта модель отличается свежим дизайном, улучшенным экраном и предложением бесплатной зарядки для первых покупателей. Новинка, представленная во Вьетнаме, является самой доступной в линейке Galaxy A.

Galaxy A06 получил дизайн с "кнопочным островком", похожим на дизайн более дорогих моделей, и экран с повышенной частотой обновления. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85, имеет 50-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор на 5000 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 25 Вт. Пользователи могут выбрать между версиями с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ внутренней памяти. Устройство работает под управлением Android 14 и оснащено большим 6,7-дюймовым экраном.

Цена за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти составляет 130 долларов, а за модель повышенной конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти — 150 долларов. Покупатели, которые успеют приобрести смартфон с 22 августа по 30 сентября, получат в подарок 25-ваттное зарядное устройство.