В списке такой техники есть и компьютеры, вероятно, нужный товар к новому учебному году.

DNS согласилась не повышать цены на важную технику. Это касается как обычных вещей, например, чайников и телевизоров, так и товаров для школы, включая компьютеры. Всего цены не изменятся на 75 видов товаров. Это последовало за аналогичным шагом от «Ситилинк», после того как ФАС предложила магазинам не поднимать цены на популярные модели техники.

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DNS обещает, что цены останутся такими же в 1 233 городах и селах до конца сентября 2024 года, и возможно, даже дольше. В список вошли не только чайники и телевизоры, но и компьютеры, периферия, а также сумки и рюкзаки для ноутбуков.

ФАС считает, что благодаря этому шагу техника станет доступнее для людей. Они будут следить, чтобы DNS держала своё слово. В свою очередь, DNS подтвердила, что товары по фиксированным ценам уже есть в интернет-магазине.