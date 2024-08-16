У Lada осталось лишь три комплектации дешевле 1 млн рублей.

В последнее время стоимость автомобилей марки Lada значительно выросла. Теперь, если вы хотите приобрести новую машину от АвтоВАЗа за сумму меньше 1 миллиона рублей, выбор очень ограничен. Сейчас доступны всего три варианта, и ни в одном из них нет такой опции, как кондиционер.

Из доступных вариантов, две модели принадлежат линейке Lada Granta, а одна - Lada Niva. Недавно цены на эти популярные модели снова поднялись. По данным аналитиков, только у этих двух моделей цены остались ниже миллиона рублей.

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Если говорить конкретнее, то за меньше миллиона можно купить Lada Granta в комплектациях Standard и Classic’24. Первая из них обойдется в 700 тысяч рублей, а вторая - в 931 тысячу. Обе комплектации предлагаются с базовым набором опций, где нет кондиционера. Также за сумму меньше миллиона доступна Lada Niva Legend в комплектации Classic’24, стоимостью 981 тысячу рублей, где также отсутствует кондиционер.

Таким образом, выбор автомобилей Lada по цене до 1 миллиона рублей сократился до трех моделей, и покупателям придется обходиться без дополнительного комфорта в виде кондиционера.