Готовят топливо к использованию только роботы, без участия человека.

Это топливо пятого поколения, его особенность в том, что его собирают роботы, а не люди. Эту инновацию разработали на Новосибирском заводе химконцентратов, который является частью топливного дивизиона Росатома, известного как "ТВЭЛ".

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Эти топливные кассеты, названные ТВС-5, предназначены для использования в ядерных реакторах. Главное их преимущество в том, что их можно собирать полностью автоматически, без вмешательства человека. Это стало возможным благодаря уникальной конструкции кассет.

Росатом ранее объявил о разработке этих кассет, подчеркнув, что благодаря их дизайну возможна полностью автоматизированная сборка топлива, включая работу с плутонием. Это значительно упрощает процесс и повышает безопасность на атомных электростанциях.

Топливные кассеты ТВС-5 уже успешно прошли все необходимые испытания до введения в эксплуатацию. Они подходят для использования в реакторах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, которые установлены на многих современных российских атомных станциях.

Это открывает новые возможности для атомной энергетики России, делая производство ядерного топлива более безопасным и эффективным.