В итоге в топе у всех возрастов - головоломки.

Исследование RuStore показало, кто больше всех тратит на игры и приложения. Оказалось, что больше всего финансов в мобильные развлечения вкладывают молодые люди от 18 до 27 лет. Их средний чек — около 1026 рублей. Те, кто постарше, в возрасте 28-43 года, оплачивают игры на 18% меньше. А вот пользователи от 44 до 60 лет платят за мобильный контент ещё меньше, их средний чек составляет 976 рублей.

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ТОП-играми для всех возрастов оказались головоломки. Это не удивительно, ведь они развивают мышление и логику. Кроме головоломок, люди также с удовольствием играют в настолки и карточные игры. Далее уже ищут шутеры и симуляторы. Эти данные были получены благодаря опросу, в котором участвовали 4 тысячи жителей городов РФ в возрасте от 14 до 60 лет. Все они — активные пользователи Android, которые сами устанавливают приложения на свои смартфоны.



