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g1tarist
VK выпустило приложение для iPad, в котором можно смотреть видео без авторизации
Приложение уже доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Теперь пользователи iPad могут наслаждаться просмотром видео в приложении «VK Видео», которое стало доступно в App Store. Это приложение от VK, ранее известной как Mail.ru Group, предлагает удобный интерфейс для просмотра в любом положении планшета и не требует входа в аккаунт для доступа к множеству видео.

С «VK Видео» на iPad вы можете создавать свои плейлисты, смотреть видео позже, настраивать уведомления и качество видео в соответствии с вашим интернет-соединением. Более того, доступ к огромной библиотеке видеоконтента, включая спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, блоги, фильмы, сериалы и многое другое, теперь открыт без необходимости регистрации.

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В приложении вы найдете 9 разделов, каждый из которых предлагает что-то интересное:

  • «Для вас» покажет видео, подобранное исходя из ваших предпочтений.
  • В «Трендах» собраны самые обсуждаемые и популярные видео.
  • «Детям» предложит развлекательный и образовательный контент для малышей.
  • Любители кино, сериалов, шоу, спорта и киберспорта найдут разделы, полностью посвященные их увлечениям.
  • «Трансляции» включают в себя прямые эфиры телеканалов, спортивные события и концерты.

Таким образом, «VK Видео» для iPad предлагает удобный и быстрый доступ к широкому спектру видеоконтента, делая просмотр видео еще более комфортным и интересным.

#ipad #видео #vk видео
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