Это будет электрокар, мощностью 110 кВт .

В Европе скоро появится новый электрический внедорожник под названием Denza. Это автомобиль, который ранее был известен как BYD Leopard 3. Он отличается от других моделей этой серии, например, от Leopard 5 и предстоящего Leopard 8, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Leopard 3 примечателен тем, что он стал первым полностью электрическим автомобилем в своей серии, в то время как его предшественники работали на гибридной силовой установке. Кроме того, он выделяется своим дизайном: имеет более современный и менее агрессивный внешний вид по сравнению с другими внедорожниками серии. Размеры автомобиля составляют 4605 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту, а его колесная база — 2745 мм.

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Интерьер Leopard 3 тоже заслуживает внимания. В салоне есть центральная консоль с рычагом переключения передач, окруженным различными кнопками управления. Также в автомобиле предусмотрены двойная беспроводная зарядка для мобильных телефонов и два подстаканника. Водителя и пассажиров порадует большой экран информационно-развлекательной системы в центре и более мелкий экран приборной панели.

Что касается технических характеристик, то Leopard 3 оснащен двумя электродвигателями: один на передней оси мощностью 110 кВт и другой на задней оси мощностью 220 кВт. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Аккумуляторная батарея массой 560 кг и емкостью 78,72 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км без подзарядки.

Ожидается, что стоимость новинки не превысит $30 тыс, что делает ее доступной для широкого круга покупателей в Европе. Denza обещает стать привлекательным выбором для тех, кто ищет современный и экологичный внедорожник.