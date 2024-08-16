Россияне больше предпочитают Changan, Chery и Geely.

За последние 7 месяцев количество китайских автомобилей, ввезенных в Россию через Приморье, резко увеличилось. Россияне чаще всего выбирают машины марок Changan, Chery и Geely. Если сравнивать с прошлым годом, то за этот период было ввезено в шесть раз больше авто из Китая, превысив отметку в 4,4 тысячи.

Таможня Уссурийска отмечает, что большинство из этих машин - это личные автомобили, привезенные для собственного пользования. Особенно впечатляет, что почти половина из всех ввезенных за год автомобилей пришлась на последние два месяца. Это говорит о растущем интересе россиян к китайским авто.

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Почему же китайские автомобили стали так популярны? Во-первых, это связано с их доступностью и хорошим соотношением цены и качества. Во-вторых, выбор между новыми и подержанными машинами позволяет покупателям найти оптимальный вариант именно для себя. И, конечно, важную роль играет разнообразие моделей, которые предлагают китайские производители.

Этот тренд подтверждает, что российский автомобильный рынок продолжает развиваться, а интерес к иностранным маркам, особенно китайским, растет.