Для конкуренции у него будет двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 440л.с..

В 2025 году на рынке появится новый Lincoln Navigator, который обещает стать серьезным конкурентом для Cadillac Escalade. Этот автомобиль получил мощный двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 440 лошадиных сил. Кроме того, он претерпел значительные изменения как снаружи, так и внутри.

Особенностью Navigator стал огромный 48-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который занимает центральное место на панели приборов. Для пассажиров первого и второго ряда предусмотрены сиденья с подогревом, охлаждением и функцией массажа.

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Автомобиль оснащен 22-дюймовыми дисками, с возможностью замены на 24-дюймовые. Однако наиболее уникальной особенностью является функция Rejuvenate. Она создает особую атмосферу с помощью света, массажа и климат-контроля, предлагая водителю расслабиться во время стоянки. Система предлагает несколько режимов, подстраиваясь под настроение водителя, и работает от 5 до 10 минут.

Внимание уделено и пассажирам задних рядов. Второй ряд также может быть оснащен сиденьями с подогревом и охлаждением, а третий ряд получает подогрев сидений. В салоне предусмотрено 14 USB-портов для удобства пассажиров.

Navigator предлагает уникальную функцию управления грузовым отсеком, которая включает в себя полки для хранения, сиденье и стол. Кроме того, в стандартную комплектацию входит система управления автомобилем без помощи рук BlueCruise от Ford, позволяющая автомобилю двигаться по шоссе, самостоятельно удерживая полосу.

Доступны две версии Black Label - Enlighten и Atmospheric. Версия Enlighten предлагает светлый интерьер с бежевыми сиденьями, серой окантовкой и березовыми акцентами. Atmospheric же представляет собой более темную версию с серыми кожаными сиденьями, черным полом и медными акцентами. Обе версии оснащены капитанскими креслами второго ряда и аудиосистемой с 28 динамиками.

Цены на новый Navigator пока не объявлены, но уже ясно, что автомобиль предложит ряд уникальных особенностей и технологий, делая его привлекательным выбором на рынке.