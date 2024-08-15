Компании объявили о сотрудничестве в области геопространственной разведки

Airbus и стартап Atlas AI начали совместную работу. Atlas AI поможет Airbus анализировать спрос на поездки и изменения в инфраструктуре с помощью спутниковых снимков и искусственного интеллекта. Это сотрудничество позволит лучше понимать, как люди путешествуют и как развиваются аэропорты.

Atlas AI, созданный в 2018 году при поддержке Стэнфордского университета, использует ИИ для анализа спутниковых данных. Это помогает видеть, как меняются экономические и социальные условия в разных регионах.

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Генеральный директор Atlas AI Абе Тарапани говорит, что их технология позволяет делать точные прогнозы о будущем, основываясь на анализе большого количества данных. Это важно для компаний вроде Airbus, чтобы адаптироваться к изменениям в мире.

Atlas AI сотрудничает не только с Airbus, но и с некоммерческими организациями, помогая им понимать изменения в развивающихся странах. Стартап привлек инвестиции, в том числе от Airbus Ventures, что позволяет развивать свои технологии.

Тарапани подчеркивает, что для понимания глобальных изменений недостаточно анализировать данные на уровне стран. Нужно смотреть на отдельные сообщества, каждое из которых имеет свои особенности. Искусственный интеллект помогает учитывать эти нюансы.

Сотрудничество между Airbus и Atlas AI началось с демонстрации возможностей технологии. Теперь они работают над новыми проектами, которые помогут лучше понять и предсказать будущее путешествий и развития инфраструктуры.