У него будет АКПП на 8 ступеней и моторы объемом 1,5 и 2,0 литра.

В России скоро появится новый автомобиль - Changan CS75 Plus. Это обновленная модель, которая уже успела заинтересовать поклонников авто. Она оборудована современным 8-ступенчатым автоматическим коробкой передач и предлагается с двумя вариантами двигателей: объемом 1,5 и 2,0 литра.

Changan делится первыми снимками новинки в соцсетях, подогревая интерес. Слоган к фото гласит: "Новый Changan в России. Скоро". Хотя показана только часть автомобиля, уже понятно, что это третье поколение CS75 Plus, которое дебютировало в Китае весной 2023 года. Вопрос о том, заменит ли она предыдущую модель или будут продаваться обе, пока остается открытым.

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Новый Changan CS75 Plus отличается внушительными размерами: его длина составляет 4700 мм, ширина - 1865 мм, а высота - 1710 мм. Колесная база равна 2710 мм. В линейке двигателей представлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 233 л.с. Оба варианта комплектуются 8-ступенчатым автоматом и имеют передний привод. Для сравнения, предыдущая модель оснащалась 1,5-литровым мотором мощностью 165 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач.

Этот автомобиль обещает стать интересным предложением на российском рынке, сочетая в себе современные технологии и комфорт.