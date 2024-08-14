Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Changan анонсировала обновление кроссоверной линейки: в России появится новый Changan CS75 Plus
У него будет АКПП на 8 ступеней и моторы объемом 1,5 и 2,0 литра.

В России скоро появится новый автомобиль - Changan CS75 Plus. Это обновленная модель, которая уже успела заинтересовать поклонников авто. Она оборудована современным 8-ступенчатым автоматическим коробкой передач и предлагается с двумя вариантами двигателей: объемом 1,5 и 2,0 литра.

Changan делится первыми снимками новинки в соцсетях, подогревая интерес. Слоган к фото гласит: "Новый Changan в России. Скоро". Хотя показана только часть автомобиля, уже понятно, что это третье поколение CS75 Plus, которое дебютировало в Китае весной 2023 года. Вопрос о том, заменит ли она предыдущую модель или будут продаваться обе, пока остается открытым.

реклама

Новый Changan CS75 Plus отличается внушительными размерами: его длина составляет 4700 мм, ширина - 1865 мм, а высота - 1710 мм. Колесная база равна 2710 мм. В линейке двигателей представлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 233 л.с. Оба варианта комплектуются 8-ступенчатым автоматом и имеют передний привод. Для сравнения, предыдущая модель оснащалась 1,5-литровым мотором мощностью 165 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач.

Этот автомобиль обещает стать интересным предложением на российском рынке, сочетая в себе современные технологии и комфорт.

#авто #кроссовер #changan #cs75 plus
+
Написать комментарий (0)
В России продолжает расти спрос на автомобили китайских брендов
Миниатюрную модель спорткара Porsche 911 GT Spirit 1984 года продали практически за 1 млн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
5
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
7
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Учёные из Израиля случайно получили сорт какао-бобов, обладающий высокой устойчивостью к засухе
+
Обновление микрокода 0x129 для чипов Intel 13-го и 14-го поколений снижает производительность до 12%
7
Ученые из Питтсбурга разработали шагающего робота-муравья Picotaur
+
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновлено серийное производство автомобилей
2
Представлены тепловизионные камеры для обнаружения проблем с охлаждением в разогнанных ПК
1
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
16
Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
58
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
8
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
4

Сейчас обсуждают

Владимир Безгубенко
04:49
На чём же американские астронавты летали на луну? Если они даже с орбиты земли не знают на чём вернуться?
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
Dn Kz
04:45
Надо потестить все эти игры в списке на минималках . Сделайте и если есть хотя бы 10-15% прироста значит процы не гавно . Видимо 7600x и 7700x хватает для игрушек на ультрах
Ryzen 5 9600X обошел предшественника Ryzen 5 7600X в играх менее чем на 1,5%
nukemall
04:39
Большинство народа живёт в городах, ездит "из дома на работу а потом по магазинам", ему ничего серьёзнее малолитражной жоповозки не нужно.
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
nukemall
04:35
Бензиновый он формально, используется обычно с газовым оборудованием, потому и имеет некоторую популярность среди газелевладельцев как и древний ЗМЗ V-8 на ПАЗиках. Дизель на газу работает не лучше(те...
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
Михаил Авраменко
04:23
Тебя что-то тоже не видать ни на одном фронте кроме диванного. Шуму много - толку ноль.
После вооружённой агрессии ВСУ в Курской области Киев заслужил только капитуляцию — зампостпреда РФ при ООН
Михаил Авраменко
04:21
На самом деле их тут не особо много, просто у них есть директива плодить твинков на как можно бОльшем количестве ресурсов и тем самым создавать мнимую массовость и переможность.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Петр Филлимонов
04:12
Странные ассоциации. Кому-то нужна приставка, кому-то комп. Я так понимаю спор между пиздюками. Мне, 40-летнему дядьке вообще пофиг кто чем пользуется, я пользуюсь чем мне сейчас удобнее. У меня пл...
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
Серж Диезз
04:07
Как и нвидиа, только она выпускает
AMD отказывается от выпуска Radeon RX 7300 и Radeon RX 7400 в пользу ускорителей RDNA 4
nukemall
03:26
Думаю полностью выдавливать не будут, оставят пятачок вроде Крынок или Работино чтобы дуркаинское командование туда гнало мясо на утилизацию. Это вообще славная традиция свидомого лыцарства - бессмысл...
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
nukemall
03:23
Исходный полноприводный "Соболь" стоит около 4 лямов. Джып на его базе точно дешевле не получится.
Разработан внедорожник АМЗ «Комбат» на шасси «Соболь NN»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем