Это универсальная платформа с дистанционным управлением.

События в зоне проведения российской Спецоперации дали толчок в развитии беспилотных аппаратов разного назначения. Речь идет не только о летательных беспилотных аппаратах, но и о морских и сухопутных платформах, используемых обеими сторонами конфликта. Представитель «Ростех» в рамках форума «Армия-2024» показал результат работы инженеров «Курганмашзавода» в виде беспилотной гусеничной платформы «Каракал». Беспилотник способен не только нести вооружение, но и выполнять роль транспорта.

В рамках идущего военного форума «Курганский машиностроительный завод» показал роботизированную сухопутную платформу «Каракал». Согласно заявлениям представителям «Ростех», машина способна нести до полутонны груза на дистанцию в 150 км. Однако может исполнять роль не только транспортно-эвакуационную, но и боевую. Для этого достаточно установить на аппарат боевой модуль с различным вооружением. «Каракал» управляется с помощью пульта на дистанции до 2 км, для обзора используются камеры и тепловизор.

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«Каракал» оборудован системой дистанционного управления (РТК-Л), которая включает камеры, тепловизор, навигационную систему и помехозащищенный радиопередатчик. Оборудование позволяет управлять платформой с помощью пульта на расстоянии до 2 км, в том числе ночью» - заявил представитель компании.

К сожалению, больше подробностей в рамках форума никто не рассказал, так как это секретная информация. Остается под вопросом возможность «Каракала» действовать без прямого контроля со стороны оператора, как на эстонских роботах. Кроме того, в качестве шасси выбрали гусеницы, а не распространенные сегодня колеса. Вполне вероятно, это связано с необходимостью как можно сильнее увеличит проходимость машины.