Главком ВСУ использует в Курской области Фабиеву тактику.

Вооруженные силы Украины продолжают штурмовые действия в Курской области, о чем официально сообщил президент Зеленский. При этом лидер Украины вспомнил свое КВНовское прошлое и пошутил на тему двух Курском: области и подводной лодки, которая была потеряна 24 года назад. Высказывания Зеленского происходят на фоне визита в Киев важных лиц из США, которых встретили со всем возможным уважением.

Что касается действий ВСУ в Курской области, то промелькнули сообщения, что Сырский использует так называемую Фабиеву тактику. Другими словами, армия Украины не хочется скапливаться большими силами и действует малыми группами в разных направлениях. Так ВСУ избегает генерального сражения. Цель такой тактики - как можно сильнее измотать оппонента и наносить удары в наименее защищенные места обороны. Подобные «москитные» действия в некоторых ситуациях могут приводить к серьезным успехам. В том числе и благодаря затягиванию действий и победы на армией врага за счет полной деморализации и невозможности сохранить ее в полном объеме.

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Стоит правда отметить тот факт, что Фабиева тактика имеет и негативные стороны, которые в основном касаются сложности снабжения таких групп, проблемы со связью и большими потерями формирований. Малые группы обладают большой мобильностью, но при этом достаточно уязвимы при прямых боестолкновениях. При этом имеется и контртактика в виде массированного наступления, которое игнорирует «москитные» подразделения.