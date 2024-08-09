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g1tarist
Стоимость перспективного бомбардировщика B-21 Rider растет с каждым годом
Он может повторить судьбу B-2 Spirit.

Американские ВВС уже давно пытаются уйти от стратегического бомбардировщика B-52 и заменить самолет на что-то более современное. Очередной попыткой является создание стелс-бомбардировщика нового поколения B-21 Rider, который будет выполнять роль не только платформы для доставки спецбоеприпасов, но и как разведывательный аппарат. Однако как пишет издание National Interest стоимость разработки постоянно повышается и перспективный самолет может повторить судьбу другого стелс-бомбардировщика, а именно B-2 Spirit, который был принят на вооружение в крайне малом количестве.

Как пишет издание, первоначально командование ВВС США рассчитывало на партию в 300 новых самолетов, но с каждым новым годом разработки стоимость машин неуклонно растет. Это вызывает у военных экспертов закономерное опасение, что B-21 Rider попадет в армию крайне ограниченной партией и повторит судьбу своего предшественника. Напомним, что B-2 построили партией в пару десяткой самолетов, а затем и вовсе сняли с вооружения из-за крайне дорого стоимости изделия и не менее дорогой стоимости обслуживания.

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«Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания» - пишут на страницах NI.

Сегодня оценочная стоимость B-21 приближается к 800 миллионам и это с учетом того, что разработка не завершилась. При такой прогрессии стоимость каждого аппарата продолжит расти и ВВС могут получить вместо желаемой партии в 300 машин всего 20. В Пентагоне умеют считать деньги и не стремятся принимать на вооружение слишком дорогие самолеты. Выше указанная стоимость рассчитывается исходя из партии как минимум в 100 самолетов, а на деле может увеличится самым непредсказуемым образом.

#самолет #бомбардировщик #b-2 spirit #b-21 rider
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