Продвигаются в сторону пригорода Торецка - Нелеповки.

Вооруженные силы России продолжают продвигаться на Торецком направлении и берут под свой контроль все больше территории. В частности, фиксируется продвижение к северо-западу от поселка городского типа Нью-Йорк (Новгородское), в котором также продолжаются столкновения с окруженными в восточной части ПГТ подразделениями ВСУ. При этом источники сообщают, что под контроль ВС РФ перешло еще более 2-х квадратных километров территории.

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Расположенный к юго-востоку от Торецка населенный пункт Нью-Йорк стал настоящей ловушкой для украинских подразделений. Ранее сообщалось, что командование ВСУ пыталось с помощью этой группировки нанести фланговый удар со стороны ПГТ по наступающим на Торецк с востока подразделениям ВС РФ. Но маневр был купирован и ПГТ оказался окружен российскими восками, а точкой отхода для ВСУ стало узкое горлышко по направлению на северо-запад. Сейчас украинцы пытаются удерживать смыкающиеся клещи с помощью спецподразделений и отрядов территориальной обороны.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке под контроль российской армии перешла вся северная и центральная часть города. ВСУ пытаются пробиться к Торецку, но в городе обстановка тоже не вызывает оптимизма, так как части ВС РФ продвигаются уже по восточным районам Торецка. Также наступление идет со стороны Нью-Йорка на Нелеповку, которая является южным пригородом Торецка, но посети уже часть города. Именно в сторону Нелеповки пытаются пробиваться украинские войска, которые хотят избежать полного окружения в Новгородском.