Дроны будут способны работать в составе роя автономно.

Российские разработчики FPV-дронов продолжают совершенствовать свои изделия, наделяя их новыми возможностями. Сегодня большой ажиотаж вызывают дроны с машинным зрением и блоком ИИ, которые способны самостоятельно выбирать цель или достигать цели без прямого контроля со стороны оператора. Российская компания «Ветер» идет дальше в развитии тактики использования дронов-камикадзе. Речь идет о создании роя дронов, которым управляет всего один человек, а все аппараты используют ИИ для выполнения боевой задачи.

Компания «Ветер» активно работает в направлении развития машинного зрения у своих беспилотников, а сегодня поступила информация, что инженеры работают над созданием роя. Каждая отдельная машина будет самостоятельно выбирать цель и атаковать ее, а также каждый БПЛА будет передавать изображение в единый центр управления. Это необходимо, чтобы оператор мог выделить приобретенную цель для атаки.

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Сегодня фирма «Ветер» предоставляет российским военным FPV-дроны с искусственным интеллектом партиями по 3 000 единиц в месяц. БПЛА способны развивать скорость до 150 км/ч и при этом могут нести груз массой до 8 кг, что позволяет не только переносить взрывоопасные подарки к позициям ВСУ, но и использовать «Ветер» в качестве курьера для снабжения подразделений на передней линии атаки или обороны.