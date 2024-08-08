Такие дроны способны атаковать цель самостоятельно.

Российские FPV-дроны разных моделей показали свою эффективность в зоне проведения Спецоперации на Украине. Сегодня с ними борются самыми разными методами, но основной из них - это системы радиоэлектронной борьбы. Однако и эту защиту учатся обходить за счет использования в дроне элементов искусственного интеллекта. В частности, в руках российских военных появились дроны-камикадзе «Ветер», которые способны самостоятельно наводиться на цель и не требуют контроля от оператора. Эти дроны полностью прошли испытания и начинают поступать в ВС РФ массово.

Сегодня существует две модели дрона, которые отличаются массой переносимого груза: «Ветер-10» несет до 4,5 кг, а «Ветер-13» поднимает до 8кг. При этом оба аппарата несут «подарки» на дистанцию до 20 км на скорости 150 км/ч. Однако главной изюминкой «Ветра» стало машинное зрение, которое позволяет использовать дрон по схеме «выпустил-пометил цель-забыл». Умная электроника самостоятельно подлетит к цели и поразит ее с наибольшей эффективностью и никакие системы РЭБ ей не помешают. Остановить такой дрон можно только физическим способом, т.е. банально уничтожив попаданием из стрелкового оружия и никак иначе.

реклама «Особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон «Ветер» на цель без дополнительных усилий оператора. Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней» - рассказывает представитель фирмы-производителя.

Сообщается, что дрон-камикадзе полностью прошел испытания и производится партиями в 3000 изделий в месяц. «Ветер» поступает в распоряжение подразделений в зоне проведения Спецоперации и что интересно, является более безопасным для операторов БПЛА, так как не требует постоянного контроля в виде радиоканала. Это позволяет оператору дрона выпустить аппарат и сменить позицию прежде, чем ее засветят и туда прилетит что-то взрывное.