Войска Украины оказались прижаты к восточной части Новгородска (Нью-Йорка).

Российские вооруженные силы продолжают теснить украинское подразделения на Торецком направлении и смогли захлопнуть котел в селе Нью-Йорке, где к восточной части населенного пункта прижаты подразделения ВСУ. О печальном положении украинских войск в селе сообщают источники внутри силовых ведомств РФ. При этом окруженные украинцы пытаются с боями выбраться из котла, но их встречает шквальный огонь.

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Ситуация под Торецком складывается для украинской армии не самым лучшим образом, так как российские войска смогли прорваться к самому городу через укрепления, построенные еще 10 лет назад. Также между Торецком и Нью-Йорком был вбит клин и тем самым поселок оказался в полном окружении вместе с засевшими там украинскими подразделениями. Подразделения ВСУ, прикрывавшие Нью-Йорк с востока, отходят на другие позиции.

Одновременно украинское командование в лице ГУР МО предприняло новую попытку высадиться на Тендровской косе, но операцию сорвали засевшие на острове российские морпехи. Цель высадки была для ВСУ предельна понятна и заключалась в медийной сфере, чтобы показать народу и западным партнерам настоящую «перемогу».