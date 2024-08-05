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g1tarist
Министерство юстиции США подало в суд на TikTok
TikTok обвиняют в сборе информации юзеров младше 13 лет без разрешения их родителей.

Главная претензия заключается в том, что соц сеть, принадлежащий китайской компании ByteDance, незаконно собирал данные детей младше 13 лет без согласия их родителей. Это действие нарушает американский закон, защищающий личную жизнь детей в интернете.

Судебный иск, поданный в Калифорнии, показывает, что TikTok позволял детям регистрироваться и пользоваться сервисом. При этом игнорировались просьбы родителей об удалении аккаунтов их детей. Кроме того, сервис обвиняется в нарушении ранее достигнутого соглашения с правительством США. В 2019 году TikTok обязался информировать родителей о сборе данных и удалять видео, загруженные пользователями младше 13 лет.

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Представитель TikTok, Алекс Хаурек, не согласен с обвинениями. Он заявил, что многие из них основаны на устаревшей информации, а компания активно работает над улучшением защиты детей в рамках своей социальной сети.

Этот иск стал итогом длительного расследования, проведенного Федеральной торговой комиссией США, которое началось после сообщений о неправомерных действиях TikTok в отношении несовершеннолетних пользователей. Результаты расследования были опубликованы в июне, после чего дело было передано в Министерство юстиции.

В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому TikTok может быть запрещен в США, если его владелец ByteDance не продаст приложение в течение девяти месяцев, с возможностью продления срока до года. В ответ на это ByteDance заявила, что предпочтет закрыть TikTok в США, если не найдет других юридических путей борьбы с запретом. Китайское правительство, в свою очередь, критикует действия США, но выразило готовность принять запрет TikTok на американской территории.

#сша #китай #tiktok #данные #тикток #минюст
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