Эксперты оператора МТС опубликовали статистику по рынку.

С января по июнь было продано 2,8 млн смарт часов на общую сумму 22,3 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Специалисты МТС, анализируя рынок, отметили значительный рост интереса к смарт часам. Если в 2020 году было продано всего 700 тысяч таких устройств, то к 2023 году их количество увеличилось до 2,3 млн. Одной из причин такого взлёта стало уменьшение средней стоимости часов с 15 тысяч рублей до 7,8 тысячи рублей.

Также наблюдается смещение интереса покупателей от фитнес-трекеров к смарт часам. В первом полугодии 2024г. продажи фитнес-трекеров сократились на 15% по сравнению с прошлым годом, составив 600 тыс штук на сумму 1,5 млрд рублей. Предпочтения покупателей склоняются в сторону известных брендов. Доля менее известных китайских производителей снизилась с 43% до 40%, уступая место более популярным маркам.

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Среди самых популярных брендов смарт часов лидируют малоизвестные китайские бренды с долей в 40%, за ними следуют Xiaomi (15%), Huawei (13%), Apple (6%) и Samsung (5%). При этом в денежном выражении на первом месте находится Apple, далее идут Huawei, Samsung и Xiaomi. Эти данные говорят о том, что рынок носимых устройств в России активно развивается, а смарт часы становятся всё более популярным и доступным аксессуаром для широкого круга покупателей.