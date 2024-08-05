Китайские автопроизводители сумели захватить рекордные 11% европейского рынка электромобилей.

Недавно ЕС ввел высокие пошлины на китайские электрокары, достигающие 38%. В июне 2024 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке электрокаров достигла рекордных 11%. Это стало возможным благодаря активным продажам и привлекательным условиям лизинга и скидкам до 5 июля, когда автомобили еще можно было купить без дополнительных налогов. Всего в июне было зарегистрировано более 23 000 новых электрокаров от китайских брендов по всей Европе.

Особое внимание привлекает SAIC, владелец бренда MG, на который были наложены самые высокие пошлины — 38,1%, плюс еще 10% на все импортируемые автомобили. Это связано с тем, что компания получила значительную финансовую поддержку от китайского правительства. Несмотря на это, MG показал впечатляющий рост, зарегистрировав 13 366 автомобилей в июне. Стоит отметить, что 40% из них были приобретены дилерами для дальнейшей перепродажи.

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BYD, другой крупный игрок на рынке, зарегистрировал около 4 000 продаж в июне, несмотря на дополнительную пошлину в 17%. Кампания, связанная с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Германии, помогла поддержать интерес к бренду, даже несмотря на снижение популярности электрокаров в Германии после отмены государственных субсидий.