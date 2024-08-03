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g1tarist
ВКонтакте одной из первых предоставила кастомизацию меню в мобильном приложении
Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Социальная сеть "ВКонтакте" внедрила нововведение, позволяющее пользователям настраивать меню в мобильном приложении по своему вкусу. Теперь каждый может упорядочить разделы так, как ему удобно. Любители видео могут выделить раздел с клипами, а меломаны - получить быстрый доступ к музыке и плейлистам.

"ВКонтакте" стремится сделать свою платформу максимально удобной для всех. Евгений Васильев, директор по продукту, подчеркнул, что цель - дать возможность каждому управлять своим пространством в интернете наиболее гибко.

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Пользователи могут довериться предложениям, сформированным на основе их активности и интересов, или же самостоятельно настроить меню, выбрав нужные вкладки: профиль, друзья, сообщества, игры, видео или музыку.

Особо популярные разделы, такие как лента новостей, поиск с рекомендациями и мессенджер, остаются доступными всегда. Это подтверждено исследованиями и отзывами пользователей.

Такие обновления делают "ВКонтакте" еще более персонализированным и удобным для каждого пользователя, позволяя ему создать собственное уникальное онлайн-пространство.

#вконтакте #мобильные приложения #кастомизация #онлайн сервисы
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Пользователи "ВКонтакте" получают полный контроль над своим меню
«ВКонтакте» внедряет персонализацию меню для всех пользователей
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15:37
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15:35
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