Они способны нести до 2 мин или 15 кг груза.

Спектр выполняемых FPV-дронами функций постепенно расширяется и появляются аппараты, способные нести груз большой с большим весом и даже устанавливать мины. Так в руках российских военных в зоне СВО появились дроны «Пиронья-13», которые начали использовать для дистанционного минирования и снабжения передовых частей необходимыми припасами. Первые аппараты начали поступать в войска еще в июле 2024-го года и сейчас идет наращивание производства, так как «Пиранья» показала свою эффективность.

Новый FPV-дрон «Пиранья-13» в отличии от более ранних моделей, может нести на себе до 15 кг полезной нагрузки. Например, аппарат способен поднять и доставить до нужной точки 1 – 2 мины в зависимости от их типа, а потом вернуться обратно для повторного использования. Подобное дистанционное минирование является неприятным сюрпризом для украинских военных и позволяет за ночь заминировать все возможные пути снабжения в радиусе 10 км от места пуска дрона.

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«В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 километров» - приводит ТАСС слова представителя фирмы-разработчика.

Как рассказывает представитель компании-производителя «Пираньи», разработка аппарата затянулась на полгода, но поставленная задача была выполнена. Сейчас идет подготовка к более массовому выпуску беспилотника, так как машин сильно не хватает. Кроме того, в случае необходимости «Пиранья-13» способна выполнять свою первостепенную функцию, а именно донести до позиций ВСУ заряд взрывчатки и «хлопнуть».