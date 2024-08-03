Продукт получил массовое применение в госорганах за счёт поддержки отечественных SSL-сертификатов.

Это связано с тем, что его разработчик, компания "СпутникЛаб", обанкротилась, и с 2023 года браузер больше не поддерживается. Важно знать, что теперь доменное имя браузера принадлежит американской компании, которая может использовать его для неизвестных целей. Это создаёт риск для пользователей, так как через браузер могут распространяться вредоносные программы.

"Спутник" был популярен в государственных организациях благодаря поддержке российских технологий и включению в реестр программ Минцифры. Однако сейчас ФСБ советует исключить его из использования в организациях и личных целях. В бюллетене ФСБ указаны доменные имена, которые могут быть опасны.

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Проект "Спутник" начался в 2014 году и был направлен на поддержку российской криптографии и защиту информации. Несмотря на значительные инвестиции и разработку на базе Chromium, его популярность оставалась низкой. В 2020 году поисковик "Спутник" был закрыт, а поддержка браузера прекращена в 2022 году.

Таким образом, с учётом всех рисков и отсутствия поддержки, использование "Спутника" может быть небезопасным. Рекомендуется обратить внимание на другие браузеры, которые регулярно обновляются и обеспечивают защиту данных.