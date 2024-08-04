Депутат Госдумы призвал не «цепляться» к YouTube, а думать наперёд.

Депутат Госдумы Алексей Диденко поделился мнением, что в России могут заблокировать такие популярные сервисы, как Google, а также операционные системы Android и iOS. Он отметил, что это не будет инициативой российских властей. Диденко предполагает, что причиной станут действия американских компаний, которые могут перейти к более решительным шагам после замедления работы YouTube. Он сравнил ситуацию с Китаем, который успешно обходится без этих платформ.

Сергей Кузьменко из Центра цифровой экспертизы Роскачества ранее предупреждал о возможности блокировки Android и iOS. По его словам, технически компании могут отключить устройства, аналогично блокировке украденных гаджетов. В случае с Apple, устройство будет полностью заблокировано, а данные на нём потеряны. Для Android-устройств сохранение информации возможно, но восстановление устройства потребует значительных затрат.

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Однако эксперты считают, что блокировка смартфонов маловероятна по ряду причин, включая отсутствие геополитической и экономической целесообразности. Сергей Кузьменко утверждает, что такой шаг приведёт к репутационным потерям и многомиллионным искам к корпорациям. Антон Полилов из агентства интернет-маркетинга OptimPro добавляет, что это подорвет доверие к компаниям на долгие годы и выгодно для их конкурентов, особенно в странах БРИКС.

Депутат Диденко напомнил, что госслужащим и чиновникам уже запрещено использование этих платформ, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Он считает, что блокировки не станут трагедией, приводя пример с Netflix, доступ к которому был ограничен в России без серьёзных последствий.

В заключение, Диденко подчеркнул, что Россия может столкнуться с необходимостью введения подобных ограничений, и призвал к готовности к таким изменениям.