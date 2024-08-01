Выплаты в 400 тыс. руб. будут при подписании контракта с Минобороны.

В нескольких регионах России было объявлено о новых выплатах для тех, кто решит заключить контракт с МО. Теперь, при подписании контракта с Министерством обороны, можно получить до 400 тысяч рублей. Это решение поддержали в Красноярском и Пермском краях, где губернаторы объявили о таких же выплатах.

Президент России Владимир Путин рекомендовал установить минимальную сумму в 400 тысяч рублей для всех, с 1 августа по 31 декабря этого года. Некоторые регионы пошли дальше и установили еще более высокие суммы. Например, в Чувашии выплата составит 500 тысяч рублей.

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В столице и других регионах размеры выплат также значительно выше. В Москве с 23 июля выплата увеличена до 1,9 миллиона рублей, в Дагестане и Башкирии — до 500 и 505 тысяч рублей соответственно, а в Ростовской области — до 1,2 миллиона рублей.

С начала года контракт с Минобороны подписали около 190 тысяч человек. По последним данным, в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военнослужащих. Официальные данные о потерях были последний раз обнародованы в сентябре 2022 года, когда было сообщено о 5937 погибших с начала военных действий.

Эти меры направлены на привлечение новых участников, предоставляя финансовую поддержку и стимулы для желающих заключить контракт с Минобороны.