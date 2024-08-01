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g1tarist
В Белгородской области произошел обстрел четырех деревень, жертв нет
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что хотя жертв нет, но повреждения имеются.

В частности, в селах Мокрая Орловка и Муром пострадали две машины из-за налета дронов. Также в селе Вязовое произошло повреждение линии электропередачи, после чего без электричества остались жители 3 улиц. В Новопетровке пострадал объект связи.

Помимо этого, в ночь на 31 июля системы противовоздушной обороны РФ перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью. Кроме того, были выведены из строя дроны над Брянской, Курской, Калужской, Ростовской областями, а также над Крымом. В небе над Курской областью уничтожена ракета «Нептун-МД». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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Эти события вызывают обеспокоенность среди местного населения и подчеркивают важность мер безопасности в данном регионе. Власти призывают население сохранять спокойствие и следовать инструкциям в случае чрезвычайных ситуаций.

#новости #сво #всу #белгород
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Я тебе уже отвечал, клоун. Когда я свою Акву за 109К покупал 4090 стоила больше 200К. А когда ты брал свою 4090 за 111К то 7900XTX Vapor X от Sapphire можно было купить за 80К.
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