Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что хотя жертв нет, но повреждения имеются.

В частности, в селах Мокрая Орловка и Муром пострадали две машины из-за налета дронов. Также в селе Вязовое произошло повреждение линии электропередачи, после чего без электричества остались жители 3 улиц. В Новопетровке пострадал объект связи.

Помимо этого, в ночь на 31 июля системы противовоздушной обороны РФ перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью. Кроме того, были выведены из строя дроны над Брянской, Курской, Калужской, Ростовской областями, а также над Крымом. В небе над Курской областью уничтожена ракета «Нептун-МД». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

реклама

Эти события вызывают обеспокоенность среди местного населения и подчеркивают важность мер безопасности в данном регионе. Власти призывают население сохранять спокойствие и следовать инструкциям в случае чрезвычайных ситуаций.