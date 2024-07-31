Ford Escort RS Cosworth уйдет с молотка.





Ford Escort RS Cosworth, который когда-то водил сам Кларксон, будет продан на аукционе.

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Escort Cosworth был создан для участия в ралли и запомнился благодаря своей производительности и уникальному дизайну. С 2.0-литровым двигателем, развивающим 224 л.с., этот автомобиль стал настоящей легендой. Особенно ценными являются модификации, где мощность двигателя была значительно увеличена.

Кларксон получил один из 3 предсерийных прототипов в 1992г. и использовал его в течение года. Машина успела засветиться в телешоу Top Gear и даже получила небольшие повреждения, которые были впоследствии исправлены. Позже, в 90-х, Кларксон разыграл этот автомобиль в конкурсе, а в 2000-м году снова встретился с ней для съемок собственного шоу.

Сейчас этот Ford Escort RS Cosworth готовится к новой главе своей истории. Он будет продан на аукционе в рамках фестиваля Silverstone уже в следующем месяце, а именно 24 августа. Несмотря на пробег в 82 500 миль и потребность в небольшой шлифовке, ожидается, что цена автомобиля дойдет до 7млн рублей. Текущий владелец обновил подвеску, а также прошелся по тормозам, поставил новые колеса и потолочную обивку. Всё для этого, чтобы автомобиль выглядел идеально на аукционе.

Этот аукцион станет знаковым событием для всех, кто мечтает о легендарном автомобиле с историей. Ford Escort RS Cosworth Кларксона – это не просто автомобиль, это часть автомобильной истории и культуры.