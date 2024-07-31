В сторону Израиля отправился рой дронов-камикадзе.

Обстановка на северной границе Израиля с Ливаном продолжает обостряться и этому не могут помещать никакие заявления американских политиков. Так ЦАХАЛ нанес удар ракетами и бомбами по южному пригороду столицы Ливана Бейруту, где по мнению израильских военных базировались бойцы «Хезболла» и даже сообщили, что нейтрализовали двух командиров группировки. Удар по столице был актом возмездия, после предположительного удара «Хезболла» по Галанскиим высотам в ходе которого погибли дети.

В ответ на израильский ответ, группировка отправила отряд дронов-камикадзе, которые должны были поразить объекты на территории Верхней и Западной Галилеи. Об этом сообщает информационное агентство Sky News Arabia со ссылками на собственные источники. Израильская сторона пока никак не прокомментировал последствия налета. При этом на север страны продолжают прибывать военные и техника.

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Стоит отметить, что удар по Бейруту не вызвал особого ажиотажа среди западных стран, хотя до этого один из советников президента Байдена предупредил министра обороны Израиля Галанта о нежелательности подобного. Однако правительство Нетаньяху проигнорировало предупреждения, как делало это уже не раз. Российская Федерация осудила удар Израиля по Бейруту. Также поступили власти Ирана и официальная Анкора.

Есть мнение аналитиков, что израильское правительство специально нагнетает обстановку на Ближнем Востоке, чтобы скрыть за поднявшимся хаосом неудачи в Секторе Газы. С другой стороны, американские власти продолжают попытки успокоить регион, направляя своих представителей куда только можно.