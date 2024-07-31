НАТО должно сплотиться перед лицом русской грозы.

Администрация президента Байдена, несмотря на подвешенное состояние лидера США, продолжает гнуть привычную внешнюю политику. В частности, помощник главы Госдепа США Блинкена Джеймс О’Брайен во время очередного выступления в американском сенате высказался, что странам, входящим в блок НАТО, необходимо сплотиться перед лицом русской угрозы. При этом О’Брайен не уточнял каким именно странам необходимо плотнее прижаться к Соединенным Штатам.

Стоит отметить, что в настоящее время не все страны НАТО по мнению американских политиков осознают угрозу, исходящую от России. По этой причине в блоке наблюдается некая разобщенность, когда ряд стран взаимодействует с РФ без оглядки на мнение более старшего товарища. В частности, речь может идти об Венгрии, которая не только не прекратила свои взаимоотношения с Россией, но и продолжает их наращивать. Об этом свидетельствует шаг по упрощению въезда в страну российским гражданам, что вызвало определенный шок и ряд интересных вопросов со стороны Европарламента.

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Также стоит отметить, что контакты с Россией поддерживаются Словакией и Турцией, которые в той или иной мере имеют свои выгоды от сложившейся ситуации. Особенно Турция, которая обладает многовекторной политикой. Каким именно образом США будут возвращать блудных овец обратно в стоило НАТО пока не понятно, так как эти страны обладают определенным весом в блоке. Вполне вероятен сценарий, привычный для американцев, а именно использование палочной демократии, когда несогласным бьют по рукам и принуждают принимать правильные решения.

С другой стороны, это может только усилить раздрай внутри блока и по этой причине может быть использована мягкая сила или банальные взятки. В этом плане США имеет очень богатый опыт, на который может опереться.