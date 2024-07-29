Этим делом занялся концерн Rheinmetall.

Нынешняя Германия продолжает удерживать почетное 1-е место по объемам военной помощи Украине среди европейских стран. В этом вопросе к ним могут приблизиться французы, но им пока еще далеко. При этом ФРГ продолжает наращивать поставки 155-мм артиллерийских снарядов, которые заказывает у концерна Rheinmetall. Об этом пишут в украинских информационных источниках, отмечая, что поставки сильно увеличились за последние несколько месяцев после начала так называемой «чешской инициативы».

Чехия в очередной раз показала свое «дружественное» отношение к России и недавно объявила очередную инициативу по сбору артиллерийских боеприпасов для украинской армии, которая в них так нуждается. Как пишут украинцы, Германия по этой программе передаст или уже передала на Украину до 50 тысяч 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов под стандартные западные арт-системы типа M777 или «Краб». При этом немцы передадут ВСУ не только простые болванки, но и так называемые Smart-155, с возможностью наведения на цель и точечного поражения. В частности, именно эти снаряды предназначены для поражения бронетехники и сколько их попадет на Украину большой вопрос.

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Тут стоит отметить, что концерн Rheinmetall продолжает зарабатывать деньги своим владельцам, так как большая часть европейских заказов на снаряды идет к ним. Кроме того, в компании в очередной раз начали рассказывать про размещение снарядного завода на территории Украины с которого, если он конечно заработает, будут получать неприлично много денег.

На этом фоне продолжаются заявления со стороны Киева о том, что им катастрофически не хватает снарядов. При этом украинские военные рассказывают про 1-2 украинских выстрела против 10 российских, но это под большим вопросом, так как зачастую такие источники информации не особо надежны.