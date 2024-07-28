Компания развернет производство боеприпасов западного образца.

Украинские чиновники не перестают рассказывать миру о том, как им не хватает снарядов и ВСУ из-за этого терпят поражение. По этой причине в сети появилась информация о постройке нового завода по производству боеприпасов западного образца непосредственно на украинской территории. При этом строительством займется немецкий концерн Rheinmetall., который вывесил об этом информацию на собственном официальном сайте. Точные сроки развертывания предприятия нигде не указываются, но по некоторым оценочным данным это займет не один год.

В знак поддержки украинского правительства, и чтобы заработать приличную сумму денег, немецкий гигант Rheinmetall. Собирается построить на территории Украины полноценный завод по производству боеприпасов. При этом владеть им будет не только компания, но и украинское правительство, а сумма мероприятия оценивается самой Rheinmetall. В трехзначные числа миллионов евро. Предположительно завод построят на западной территории, подальше от ЛБС, и концерн займется эти с нуля.

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«Мы претворяем наши слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр компетенций в области боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности» - заявил глава концерна.

Украинская сторона надеется, что завод войдет в рабочий режим уже через 2 года, но немцы не разделяют этого оптимизма, так как будут вести работы с чистого листа, включая проектирование цехов и поставку оборудования. При этом украинцы должны будут подготовить необходимую для начала строительства инфраструктуру. Остается только один вопрос и заключается он в скорости подлета к столь лакомой цели российских оперативно-тактических ракет.