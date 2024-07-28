Эксперты решили выяснить, насколько экологичны электромобили по сравнению с автомобилями на бензине.

Споры о том, какие автомобили лучше для окружающей среды, не утихают. Некоторые уверены, что электромобили не так уж и экологичны, ведь для их зарядки зачастую используется электричество, получаемое на угольных станциях. Тем не менее, специалисты портала SPEEDME.RU провели исследование и пришли к интересным выводам.

Оказывается, все зависит от того, откуда берется электричество. В США, где в основном используются возобновляемые источники энергии, например ветер или солнце, электрокары показывают отличные результаты по экологичности. Взглянем на примеры двух штатов США: Висконсин и Нью-Йорк. В Нью-Йорке, где доля чистой энергии почти 70%, выбросы CO2 на киловатт-час намного ниже, чем в Висконсине, где доля возобновляемой энергии всего 15,6%.

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Сравним электромобиль Lucid Air и бензиновый Audi S6. Audi S6 на каждые 100 километров выбрасывает около 317г CO2, в то время как Lucid Air в Нью-Йорке всего 19,4г на 1км, а в Висконсине — 104,2г. Это показывает, что электромобили могут быть значительно экологичнее, особенно если электричество производится из чистых источников.

Да, производство электромобилей и их аккумуляторов сопряжено с выбросами CO2. Но эти выбросы быстро компенсируются благодаря экономии на топливе. Например, аккумулятор для Lucid Air генерирует около 9 180кг CO2, но уже после проезда 43 300 километров в Висконсине или 30 830 километров в Нью-Йорке эти выбросы окупаются.

К тому же, электрокары на порядок эффективнее преобразуют электричество в движение — на уровне 77%, в то время как бензиновые автомобили — всего около 30%. Это делает их значительно более предпочтительным выбором с точки зрения экологии.

В итоге, несмотря на некоторые начальные трудности, электрокары сегодня вносят весомый вклад в защиту окружающей среды. С улучшением технологий и увеличением доли возобновляемых источников энергии их роль только возрастет. Это делает их отличным выбором для тех, кому не безразлично будущее нашей планеты.