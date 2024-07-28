Он менее заметный, чем «Баба-Яга» и грузоподъемней «Мавика».

Украинская сторона давно и активно использует в зоне СВО гексакоптер «Баба-Яга», который имеет большую грузоподъемность, чем простые FPV-дроны. Эти БПЛА показали свою эффективность и российское КБ МиС стало разрабатывать собственный аналог для ВС РФ, который получил название МиС-35. Как сообщают источники, масса переносимого груза нового дрона составляет 4,5 кг на дистанцию до 9 км. Российский дрон уже прошел обкатку в зоне СВО и теперь машину направили в серийное производство.

Как сообщает разработчик из КБ, МиС-35 уже получил прозвище «мини-Баба-Яга» за внешнее сходство и использование 6-винтовой схемы. Аппарат способен поднять и доставить до цели груз массой в 4,5 кг, а это может быть 82-мм мина или граната от РПГ-7. Кроме того МиС-35 способен выполнять не только штурмовые действия, но и вести разведку местности.

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«Мы сразу с нуля создавали этот беспилотник под решение широкого круга задач. Получился дрон, который по размеру находится где-то между Mavic и «Бабой-ягой». Нам это дает меньшую заметность — визуальную, тепловую и шумовую. Он меньше, чем «Баба-яга», но при этом более грузоподъемный, чем Mavic» - рассказывает один из сотрудников КБ МиС газете «Известия».

Главная опасность украинской «Бабы-Яги» заключается в большой массе переносимого груза, но теперь у российских подразделений появится свой ответ на эту угрозу. Бронетехника ВСУ и так страдала от налетов российских дронов, но с таким вариантом ситуация для украинской армии резко усложнится. Кроме того, именно 82-мм мины представляют наибольшую угрозу для пехоты за счет более низкого полета поражающих элементов.