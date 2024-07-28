Об этом сообщило Министерство обороны.

Угроза со стороны украинских FPV-дронов никуда не исчезает, а только набирает обороты и по этой причине появились мобильные группы, которые прикрывают ЗСУ и ТОС от их атак. В качестве основного оружия бойцы ВС РФ применяют дробовики, которые доказали свою эффективность. Но теперь отстрел дронов-камикадзе станет еще проще, так как на вооружение подразделений пришли новые боеприпасы под названием «Перехват», специально предназначенные для «приземления» дронов ВСУ.

Как сообщают источники, новый патрон содержит внутри 6 шариков, которые соединены между собой сетью. После выстрела шарики разлетаются в стороны и растягивают сеть, которая охватывает беспилотный аппарат на дистанции до 100 метров. Сеть не дает работать винтам дронов и одновременно наносит механические повреждения корпусу БПЛА.

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«На данный момент используем новый боеприпас «Перехват». Там шесть шариков сплетены между собой сетью. То есть на расстоянии 100 м поражает цель. Также используем дробовые снаряды пятого номера в контейнере и без контейнера. <...> Очень эффективно против FPV-дронов, камикадзе. Также против БПЛА можно работать, когда идет на машину в непосредственной близости» - рассказывает боец с позывным Младшой.

Стоит отметить, что дробовики для устранения угрозы дронов показали себя очень неплохо и позволяют военнослужащим российской армии защищать позиции. Особенно если бойцы ВСУ используют системы с машинным зрением, которые не обращают внимание на работы комплексов радиоэлектронной борьбы, а ориентируются на визуальные данные.