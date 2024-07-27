По рейтингу GAC GS3 попал в топ, но на деле всё не так радужно.

Выбирая машину в 2024 году, автолюбители обращают большое внимание на качество. Китайский кроссовер GAC GS3 вышел на первое место по этому показателю среди авто из Китая. Эксперты высоко оценили его за безопасность, надёжность и удобство.

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Данный рейтинг составлен по заказу китайского регулятора автомобильного рынка. Кроссовер опередил такие бренды, как Changan CS35 Plus и Geely Coolray, набрав в общей сложности 131 балл. Чем меньше баллов набрано в рейтинге - тем лучше считается качество автомобиля.

В России GAC GS3 продают с полуторалитровым двигателем и 177 л. с.. Он может разогнаться до 100 км/ч за 7,5 сек. Цены начинаются от 2,3 миллиона российских рублей.

GAC GS3 выделяется сбалансированными характеристиками. Это делает его хорошим выбором не только на родине, но и в других странах.

Но стоит упомянуть, что бренд GAC стал чаще появляться в новостях в России из-за случаев самовозгорания. За последние месяцы таких случаев было уже три.