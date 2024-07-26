Ford разрабатывает технологию для доносов о превышении скорости в полицию. Компания уже подала заявку на патент.

Ford работает над новой технологией, которая может упростить задачу полиции по выявлению нарушителей скоростного режима. Компания подала заявку на патент, предлагающий использовать автомобили как средство для контроля скорости на дорогах. Эта система позволит автомобилям фиксировать случаи превышения скорости другими участниками движения и отправлять данные напрямую в полицию.

По замыслу Ford, если автомобиль заметит, что другой нарушает скоростной лимит, он сможет сфотографировать нарушителя и отправить фото вместе с информацией о скорости в полицию. Это значит, что полицейским не придется тратить время на патрулирование дорог в поисках нарушителей, так как автомобили сами будут следить за порядком на дороге.

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Однако пока не совсем ясно, как Ford планирует обойти юридические вопросы, связанные с тем, что полицейские не будут непосредственно свидетелями нарушений. Ведь сейчас для выписывания штрафа за превышение скорости требуется, чтобы полицейский лично зафиксировал нарушение.

Кроме того, Ford задумалась и о безопасности ночного вождения. Компания предложила ввести "ночной режим вождения", который автоматически будет снижать скорость автомобилей в темное время суток, даже для автомобилей экстренных служб. Это предложение направлено на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий ночью.

В целом, эти инициативы Ford могут кардинально изменить привычный порядок вещей на дорогах, делая их более безопасными и организованными. Остается дождаться, как эти предложения будут встречены регулирующими органами и общественностью.