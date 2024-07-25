Компания заявила о готовности инвестировать дополнительные средства в развитие технологий ДВС.

Mercedes-AMG продолжит выпускать авто с двигателями на бензине, пока это разрешено законом. В Европе спрос на электрокары падает, и не все страны готовы полностью отказаться от традиционных движков. Поэтому компания решила вложиться в доработку своих знаменитых V8.

На недавнем мероприятии в Mercedes-Benz World, руководитель AMG Михаэль Шибе сказал, что пока не будет объявлять о конце эры бензиновых двигателей в их машинах. Однако позже AMG может полностью перейти на электрокары, если так будет требовать законодательство.

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Шибе уточнил, что их цель – удовлетворять запросы покупателей, многие из которых до сих пор предпочитают мощные V8 и 4-хцилиндровые движки. Он также сообщил, что разработка электромобилей AMG продолжается, и он лично тестирует новые прототипы.

Несмотря на смешанные отзывы о гибридной версии Mercedes-AMG C63, Шибе считает, что это направление позволит привлечь новых клиентов. Он также открыт к новым технологиям и не ограничивается только производством V8.

Отвечая на вопрос о двигателе для нового Mercedes-AMG CLE 63, Шибе лишь заметил, что решение уже принято и обещает, что автомобиль порадует покупателей.

Таким образом, Mercedes-AMG не спешит прощаться с бензиновыми двигателями, но одновременно готовится к возможному будущему, где все автомобили будут электрическими.