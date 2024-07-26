Один из аргентинских дилеров уже успел сравнить новый Amarok с Toyota Hilux.

Volkswagen скоро покажет новую версию пикапа Amarok 2025. Главные обновления коснулись дизайна, но есть и что-то особенное, что привлекает внимание. Первый показ запланирован в Аргентине уже скоро, а именно 6 августа. Затем авто представят и в Бразилии на фестивале Festa do Peao de Barretos, который проходит с 15 по 25 августа.

Новинка уже заинтересовала поклонников. В Аргентине один из дилеров сравнил Amarok в комплектации Highline V6 с Toyota Hilux. Такое сравнение вызвало много обсуждений. Известно, что Amarok предложат в пяти комплектациях: от базовой Trendline до эксклюзивной Hero с уникальным дизайном и расширенным оснащением.

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Новый пикап сохранит знакомый 3.0 V6 турбодизель с мощностью 258 лошадиных сил, а также предложит версию с 2.0 турбодизелем. Особенностью станет новый цифровой компас, добавляющий технологичности.

Важно, что хотя основные характеристики остаются без изменений, обновленный дизайн и дополнительные функции делают Amarok 2025 особенно привлекательным. Этот пикап обещает стать интересным выбором для любителей автомобилей, ценящих надежность, стиль и современные технологии.