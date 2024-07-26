Количество предзаказов превысило 100 000.

Электромобили становятся всё популярнее, и новинка от Rivian уже вызвала настоящий ажиотаж. Более 100 тысяч человек оформили предварительные заказы на этот автомобиль, и число желающих приобрести его продолжает увеличиваться. Этот SUV, предназначенный для конкуренции с Tesla Model Y, обещает стать новым хитом на рынке.

Вице-президент компании Rivian, Тим Фэллон, поделился информацией, что компания также активно работает над продвижением своих других моделей, R1S и R1T, что также способствует росту интереса к R2.

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Сразу после анонса автомобиля, заказы на него взлетели до 68 000. Поставки R2 начнутся в США в 2026 году, и только через год планируются поставки в Европу. Это, кстати, будет первое авто от Rivian, которое будет официально продаваться в Европе.

Цена на R2 начинается с 45 тысяч долларов США. Чтобы забронировать себе автомобиль, достаточно внести предоплату в 100$. R2 будет доступен в нескольких комплектациях: с 1, 2 или 3 моторами одновременно. Самый мощный из вариантов будет набирать скорость до 97 км/ч менее чем за 3 секунды.

Аккумуляторы новинки обещают быть впечатляющими: благодаря использованию ячеек формата 4695, которые также применяются BMW, ожидаемый запас хода превысит 550 км. Зарядка с 10 до 80% займёт менее 30 минут. После выпуска R2 компания планирует представить модели R3 и R3X, даты запуска которых пока не объявлены.

Таким образом, Rivian R2 обещает стать настоящей революцией в мире электромобилей, предлагая впечатляющие характеристики и доступность широкому кругу покупателей.