Он выдерживает до 10 попаданий FPV-дронов.

Угроза со стороны FPV-дронов для тяжелой бронетехники в зоне СВО никуда не пропадает и с ней борется всеми возможными способами. В первую очередь это системы РЭБ и навесные бронированные экраны, которые мешают не только попасть по машине, но и отразить ее в уязвимые места. Именно такой танк продемонстрировало на кадрах МО РФ, которые вел наступление в районе Времьевского выступа.

Согласно опубликованным данным танк-черепаха принадлежит морской пехоте Тихоокеанского флота и участвует в штурмовых операциях «Восточной» группировки войск. Машину используют в качестве минного тральщика, которые не только ведет огонь, но и пробивает дорогу остальной технике. В качестве основы взяли Т-80БВМ, на который навесили спереди минный трал, а броню усилили за счет многочисленных наваренных металлических экранов. Согласно имеющимся данным машина выдерживает до десятка попаданий.

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«Задача такой машины – сделать проход, провести колонну к месту высадки десанта для штурма местности или поселка» - рассказывает командир «черепахи».

Стоит отметить, что российский ОБТ не просто пробивает дорогу по многочисленным украинским минным полям, но и поддерживает наступление из 125-мм пушки. Экипажу оперативно передают информацию о огневых точках ВСУ. По которым экипаж отрабатывает фугасными снарядами. Кроме того, за машиной идут и другие единицы бронетехника, которые также поддерживают наступление огнем.

«Заезжает колонна, спереди едет один-два танка, сзади едут БТРы, МТЛ-Б» - рассказывает наводчик танка с позывным «Вулкан».