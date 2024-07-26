Украинская армия уходит к населенному пункту Гороховатка.

Несмотря на грозные заявления украинских военных и политиков и переброску большого количества бригад в Харьковскую область ВС РФ продолжают теснить ВСУ на всех направлениях. Это привело к тому, что командование Вооруженных сил Украины начало отводить боеспособные части от приграничных районов для создания новой линии обороны или перегруппировки имеющихся сил. О факте отхода украинских военных рассказывают жители подконтрольных Киеву районов, которые наблюдают ситуацию в реальном времени.

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Согласно опубликованным в РИА Новости сообщениям, командование ВСУ постепенно оттягивает силы с севера Харьковщины. При этом информационное агентство ссылается на источники в виде местных жителей. Один из них рассказал, что ранее к нему были подселены бойцы ВСУ. Так как не хватает мест дислокации, но они уже никогда не вернутся домой по понятной всем причине. Также идет информация, что с ЛБС на этом участке уже отвели подразделения военного спецназа и сотрудников ГУР МО Украины, которое признано террористической организацией в РФ.

Часть военных отходит за реку Оскол, которую будут использовать в качестве естественного препятствия на пути ВС РФ. Именно за рекой начинает оказывается украинская армия, чтобы успеть создать линию обороны. Сегодня наиболее серьезные действия ведутся в городе Волчанск, где подразделения войсковой группировки «Север» взяли штурмом первую линию обороны в многоэтажной застройке в центре города. При этом город постепенно начинает охватываться с других направлений, что не сулит ВСУ ничего хорошего в стратегическом плане.