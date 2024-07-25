Среди первых партнёров компании в этом направлении стали ИТМО и НИУ ВШЭ.

Яндекс объявил о запуске новой аспирантуры по искусственному интеллекту (ИИ) в сотрудничестве с ведущими университетами страны, включая ИТМО и НИУ ВШЭ. Компания планирует значительно расширить список партнеров в ближайшие годы. Основная цель программы - поддержка и развитие молодых ученых в России, предоставление им грантов в размере 800 000 рублей для работы над новыми технологиями в сфере ИИ.

Дарья Козлова, директор Яндекс Образования, подчеркнула, что аспирантура призвана стать мостом между научными исследованиями и практическим применением их результатов. Аспиранты будут заниматься не только теорией, но также применять свои разработки в реальных продуктах компании, работая в тесном контакте с командами Яндекса и используя передовые технологии.

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Программа стартует осенью 2024 года и продлится от 3 до 4 лет. Кандидатам в ближайшем будущем нужно будет сдать вступительные экзамены, а также пройти собеседования с руководителями проектов. Среди них Михаил Левин и Дмитрий Рыбалко, которые будут наставлять аспирантов в разработке автономного транспорта и ML-сервисов.

Аспиранты будут работать над важными задачами, такими как улучшение языковых моделей, применение ИИ в промышленности, повышение безопасности робо-транспорта и многое другое. В рамках программы, ИТМО сосредоточится на разработке методологии для адаптации больших языковых моделей, что способствует прогрессу в создании отраслевых ИИ-систем.

Также Яндекс вместе с Сбером и другими университетами запустил бакалавриат AI360, направленный на подготовку специалистов в области ИИ-технологий. Это шаг вперед в образовании и развитии искусственного интеллекта в России, открывающий новые возможности для молодых ученых и разработчиков.