У дилеров авто должно появиться в третьем квартале 2024 года.

В России скоро начнут производить новый кроссовер Haval F7. Этот автомобиль уже можно было увидеть на улицах Москвы, что подтверждает планы о его скором производстве на территории страны, а именно – на заводе в Тульской области. Согласно информации от сайта «auto.ru», замеченный автомобиль имел номера, характерные для Тульской области, и не содержал на себе иероглифов, что обычно указывает на российское происхождение автомобиля. Впрочем, есть вероятность, что это могла быть машина, ввезенная с помощью параллельного импорта. Причем с автомобиля могли быть удалены дилерами все отметки о его китайском происхождении.

По сообщениям СМИ, российский офис Haval, возможно, уже начал отправку демонстрационных моделей нового кроссовера по дилерским центрам, готовясь к его официальному представлению.

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Haval F7 порадует покупателей обновлениями и обновленными функциями. В числе улучшений – панорамная крыша, стильная чёрная обшивка потолка, удобная кнопка «старт» на центральной консоли и электропривод задней двери. Также в автомобиле появились увеличенные экраны приборной панели и мультимедийной системы, а руль получил круглую форму и специальную кнопку S для увеличения мощности двигателя.

Под капотом автомобиля - стоит двухлитровый движок, мощностью 217 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Это обеспечивает автомобилю отличную динамику и комфортное вождение.

Не менее интересной новостью является и то, что китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) планирует расширить своё присутствие на российском рынке, начав продажи нового внедорожника Haval H9. Ожидается, что автомобиль появится у дилеров уже в третьем квартале 2024 года.

Таким образом, российские автолюбители вскоре смогут оценить новые модели от Haval, которые обещают стать достойным дополнением к выбору автомобилей на рынке.