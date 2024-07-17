Tesla снова нанимает персонал после массовых увольнений.

Tesla, известная своими инновациями в области электромобилей, снова расширяет свою команду. Всего через три месяца после того, как Илон Маск, генеральный директор компании, объявил о значительных увольнениях, Tesla готовится принять на работу около 800 новых людей. По информации от Bloomberg, компания уже начала поиск кандидатов, разместив вакансии на своем сайте в последние недели.

Tesla ищет специалистов в разнообразных областях. В список открытых позиций входят эксперты по искусственному интеллекту, сервисные техники и установщики аккумуляторных батарей. Все эти вакансии предлагаются в Калифорнии, где находятся основные производственные мощности компании, включая заводы по производству аккумуляторов.

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Это объявление следует за решением компании сократить тысячи рабочих мест в начале года. Тогда Tesla провела реорганизацию, которая коснулась более 10% ее глобального персонала. До сокращений в компании работало около 140 000 человек.

Несмотря на эти изменения, Tesla продолжает искать новые таланты. Компания стремится поддерживать свои амбициозные планы по развитию и производству передовых технологий. Новые вакансии свидетельствуют о том, что Tesla не только сохраняет свои позиции, но и планирует дальнейшее расширение, несмотря на предыдущие сокращения персонала.