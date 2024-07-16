Forza Horizon 5 показывает себя намного лучше чем Forza Motorsport.

Forza Horizon 5 сделала настоящий фурор с момента своего запуска и продолжает радовать игроков по всему миру. Эта игра показывает себя намного лучше, чем её "сестра" из серии - Forza Motorsport. В отличие от последней версии Forza Motorsport, которая не смогла стать настоящим хитом, Forza Horizon 5 завоевала сердца многих.

Интересный факт: в игре Forza Horizon 5 есть счётчик игроков, и одному из пользователей, под ником SnapBlastPlay, удалось засечь "круглую" цифру. Оказалось, что число игроков достигло 40 миллионов всего за несколько лет после релиза в ноябре 2021 года.

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Важно понимать, что эта цифра не означает продажу 40 миллионов копий игры от Playground Games. Дело в том, что Forza Horizon 5 доступна через подписку Xbox Game Pass, что позволяет играть без покупки полной версии.

К тому же, Forza Horizon 5 продолжает обновляться, получая новый контент, как бесплатный, так и премиальный. Разработчики не устают радовать игроков новыми моделями автомобилей для их коллекций.