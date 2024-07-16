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g1tarist
Microsoft инвестировала 40 миллионов долларов в американский стартап Armada
Цель компании — построить модульные центры обработки данных, подключенные к сети Starlink.

Microsoft вложила $40 млн в стартап Armada. Сделку провели через свой инвестиционный фонд M12. Armada стремится создать модульные центры обработки данных, которые будут работать с сетью Starlink от SpaceX. Это позволит легко развертывать и подключать их в любой точке мира. За последние полгода Armada привлекла $100 млн инвестиций. Первый крупный вклад в размере $55 млн сделал фонд Founders Fund, известный своими инвестициями в SpaceX. Кроме того, Microsoft планирует продавать центры обработки данных Armada через свою платформу облачных вычислений Azure.

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Armada сотрудничает со SpaceX, чтобы использовать сеть Starlink для доступа к высокоскоростному интернету в любом уголке планеты. Благодаря этому, их центры данных смогут обрабатывать информацию на месте, а также использовать различные сервисы, включая искусственный интеллект. Стартап сообщает, что его технологии уже используются в 43 странах, среди клиентов — крупные нефтегазовые компании, развлекательные организации и государственные учреждения.

Starlink, сеть из более чем 5800 активных спутников, продолжает расширять свои возможности. Недавно компания Telespazio начала сотрудничество со SpaceX для интеграции Starlink в свою гибридную сеть. К тому же, к концу года SpaceX планирует запустить услугу Direct to Cell, позволяющую смартфонам подключаться к спутниковой сети напрямую. Первым партнером стала компания T-Mobile.

SpaceX также работает над улучшением доступности своих услуг, представив мини-антенну, которую можно легко транспортировать и подключать в пути. Однако недавно компания столкнулась с проблемой: не удалось запустить 20 спутников Starlink из-за неполадок со второй ступенью ракеты Falcon 9. В результате FAA ввело временный запрет на запуски, что может задержать выход спутников на орбиту на несколько недель.

#новости #microsoft #финансы #инвестиции #armada
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