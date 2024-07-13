Новый внедорожник готов к покорению любого ландшафта.

Ford анонсировал новый внедорожник Raptor T1+ с мощным двигателем от Mustang для ралли Дакар 2025. Этот автомобиль - настоящий прорыв в мире бездорожья, сочетающий в себе силу и передовые технологии. Его задача - преодолевать самые сложные трассы.

В сердце Raptor T1+ лежит усовершенствованный 5-литровый двигатель V8 от Mustang. Особенностью является новая система смазки, которая гарантирует безупречную работу даже при экстремальных прыжках и маневрах по песчаным дюнам. Кузов из углеродного волокна и каркас из стали делают автомобиль одновременно легким и прочным.

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С клиренсом 400 мм и продвинутой подвеской, Raptor T1+ без труда преодолевает любые препятствия. Амортизаторы Fox Racing и шины размером 37 дюймов обеспечивают высокую проходимость. Тормозная система с шестипоршневыми суппортами и вентилируемыми дисками гарантирует отличное торможение.

Ford привлек к проекту известных гонщиков, таких как Нани Рома и Карлос Сайнс-старший, что делает команду особенно сильной. Разработка велась в сотрудничестве с командой M-Sport, известной своими успехами в мировом ралли.

Перед стартом в Дакаре, который запланирован на январь 2025 года, Raptor T1+ уже показал себя на Фестивале скорости в Гудвуде и готовится к первым гонкам на Baja Hungary в следующем месяце. Ford не сомневается в успехе своего нового внедорожника на одном из самых тяжелых ралли в мире.